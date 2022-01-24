|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ ŞAHİN YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|24 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|RAMAZAN ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5427293353
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAMAZAN, AHMET CELAL VE MEHMET ŞAHİN'İN BABALARI, ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜ MEHMET EMİN TAŞ'IN KAYINBABASI, ADIYAMANLILAR VAKFI KURUCU ÜYESİ ALİ ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Ali Şahin vefat Etti 24.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
24 Ocak 2022 Pazartesi 12:56
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