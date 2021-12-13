|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ ŞAHİN YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|12 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 11:00 SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAZHAR ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5532681660
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN BEDİR VE AHMET ŞAHİN'İN ABİLERİ; NURİ, RAMAZAN, ALİ VE NAZİF ŞAHİN'İN BABALARI ALİ ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Ali Şahin Vefat Etti 12.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:59
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