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Ali Şahin Vefat Etti 12.12.2021

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:59
1 Okunma
Ali Şahin Vefat Etti 12.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : ALİ ŞAHİN YAŞ : 83
Vefat Tarihi : 12 Aralık 2021 Pazar
Defin Yeri : SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : SAAT: 11:00 SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : MAZHAR ŞAHİN
Yakınlığı : TORUNU
Telefon : 5532681660
Taziye Adresi : BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : SAMSAT UZUNTEPE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN BEDİR VE AHMET ŞAHİN'İN ABİLERİ; NURİ, RAMAZAN, ALİ VE NAZİF ŞAHİN'İN BABALARI ALİ ŞAHİN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Ali Şahin Vefat Etti 12.12.2021
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