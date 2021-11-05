|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ OĞUZ YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|05 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|GÖKÇAY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE GÖKÇAY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|BARIŞ OĞUZ
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5523636402
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN, GÖKÇAY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZEMÇİ OĞUZ'UN BABASI, RAHMETLİ ZEYNEP OĞUZ'UN ABİSİ ALİ OĞUZ VEFAT ETTİ.
Ali Oğuz Vefat Etti 05.11.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
05 Kasım 2021 Cuma 10:04
82 Okunma