|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ KARAKOÇ YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|05 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ORHAN KARAKOÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325461243
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAH. YENİPINAR TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ARZU, DİLEK, GÜL, AYNUR, FİGEN, ORHAN VE ABUZER KARAKOÇ'UN BABASI GÜLİZAR KARAKOÇ'UN EŞİ TEKELDEN EMEKLİ ALİ KARAKOÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Ali Karakoç Vefat Etti 05.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:40
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