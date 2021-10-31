|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ DOĞAN YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|31 Ekim 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|KIZILCAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|11:00 KIZILCAHÖYÜK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|EMİN DOĞAN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5394941745
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HABİP, SAMİ VE SABRİ DOĞAN'IN BABALARI; EVDE SAĞLIK PERSONELİ EMİN VE YAŞAR DOĞAN'IN AMCALARI, KIZILCAHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ DOĞAN VEFAT ETTİ.
Ali Doğan Vefat Etti 31.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ekim 2021 Pazar 15:19
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