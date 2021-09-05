Ali Doğan Vefat Etti 05.09.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı:ALİ DOĞAN YAŞ : 83
Vefat Tarihi:05 Eylül 2021 Pazar
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını:İRFAN DOĞAN
Yakınlığı:OĞLU
Telefon:5536603102
Taziye Adresi:NOT: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları:EMEKLİ HAKİM İRFAN, KATİP ALİ İHSAN VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SADIK DOĞAN'IN BABALARI; RAHMETLİ HAMİT DOĞAN'IN ABİSİ, SAATÇİ AYHAN MUTLU'NUN KAYINBABASI, MEHMET VE İSA KARDEŞ'İN ENİŞTESİ, ÖZCAN DOĞAN'IN AMCASI, KEMAL ŞAHİN'İN DAYISI, MUSTAFA VE FATİH MUTLU'NUN DEDELERİ, YAVUZSELİM OKULU EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN ALİ DOĞAN VEFAT ETTİ.