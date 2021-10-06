Ali Demir Vefat Etti 06.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı: ALİ DEMİR YAŞ : 77
Vefat Tarihi:06 Ekim 2021 Çarşamba
Defin Yeri:-
Defin Zamanı:-
Yakını: AHMET DEMİR
Yakınlığı:OĞLU
Telefon:5357478217
Taziye Adresi: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları: ADIYAMAN-GERGERLİ AHMET, ÖMER, ABDURRAHMAN VE ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ HABİP DEMİR'İN BABALARI; ÖMER, MEHMET, YUSUF, RAMAZAN VE ŞÜKRÜ DEMİR'İN ABİLERİ; ŞÜKRÜ DURMUŞ'UN KAYINBABASI ALİ DEMİR VEFAT ETTİ.
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