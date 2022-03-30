|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ ÇAVUŞ YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
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|30 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|AĞAÇKONAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE AKAÇKONAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HÜSEYİN ÇAVUŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5457417502
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAH. CEM EVİ
|Yakınları
|:
|HÜSEYİN, MEHMET, DOĞAN, BİLAL, CELAL VE ABUZER ÇAVUŞ'UN BABASI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ESNAFI ÖZCAN VE AKEDAŞ PERSONELİ MEHMET ALİ ÇAVUŞ'UN AMCASI ALİ ÇAVUŞ VEFAT ETMİŞTİR.
Ali Çavuş Vefat Etti 30.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
30 Mart 2022 Çarşamba 12:11
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