|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ ASLANCAN YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|13 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|ALİ RIZA ASLANCAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5070034167
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|CUMA ASLANCAN'IN ABİSİ; ALİ RIZA, HAKKI, ZEYNAL, AHMET, RAMAZAN VE MEHMET ASLANCAN'IN BABALARI, ÇİMEN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ALİ ASLANCAN VEFAT ETTİ.
Ali Aslancan Vefat Etti 13.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:33
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