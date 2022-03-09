|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ALİ AĞAÇ YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|08 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ŞÜKRÜ AĞAÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5352920156
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|AKPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ŞÜKRÜ AĞAÇ VE HATİCE FIRAT'IN BABALARI, RAMAZAN AĞAÇ'IN ABİSİ KADİR AĞAÇ'IN AMCASI ALİ AĞAÇ VEFAT ETTİ.
Ali Ağaç Vefat Etti 08.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
09 Mart 2022 Çarşamba 10:07
29 Okunma