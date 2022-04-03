|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AİŞE KAÇAR YAŞ : 69
|Vefat Tarihi
|:
|03 Nisan 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ALİ KAÇAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5303479901
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAH. MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|REZİP KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ MEHMET KAÇAR'IN EŞİ ALİ, HASAN VE MUSTAFA KAÇAR'IN ANNESİ RAMAZAN VE MEHMET KAÇAR'IN KIZKARDEŞİ AİŞE KAÇAR VEFAT ETMİŞTİR.
Aişe Kaçar Vefat Etti 03.04.2022
adıyamanlılar net
03 Nisan 2022 Pazar 20:07
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