|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AHMET YÜCEKAYA YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|06 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|MEHMET KURUŞ
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5052437041
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ATAKENT KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET YÜCEKAYA'NIN OĞLU, ABDURRAHMAN VE İBRAHİM YÜCEKAYA'NIN ABİLERİ, MİLLİ EĞİTİM PERSONELİ MEHMET KURUŞ'UN ENİŞTESİ AHMET YÜCEKAYA VEFAT ETTİ.
Ahmet Yücekaya Vefat Etti 06.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
06 Ocak 2022 Perşembe 09:17
8 Okunma