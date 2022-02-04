|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|AHMET ÖZÖNCEL YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
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|04 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ, YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
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|FATİH ÖZÖNCEL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5385661949
|Taziye Adresi
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|YENİ PINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|DR. SADIK VE ECZACI FATİH ÖZÖNCELİN BABALARI, KADİR GELİR, KAMİL DİLEK, ALAADDİN YILMAZ, MEHMET FIRAT VE MURAT GÖÇER'İN KAYINBABALARI; RAMİZ, AYTAÇ, SERDAL VE HAKAN ÖZÖNCELİN AMCALARI, SÜLEYMAN DOĞRU'NUN DAYISI, AHMET ÖZÖNCEL VEFAT ETTİ.
Ahmet Özöncel Vefat Etti 04.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
04 Şubat 2022 Cuma 12:26
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