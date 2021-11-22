|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AHMET LALE YAŞ : 03
|Vefat Tarihi
|:
|22 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABUZER YOLDAŞ
|Yakınlığı
|:
|DEDESİ
|Telefon
|:
|5455815917
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HÜSEYİN LALE VE ABUZER YOLDAŞ'IN TORUNLARI, GÖKHAN VE AYŞEGÜL LALE'NİN OĞULLARI AHMET LALE VEFAT ETTİ.
Ahmet Lale Vefat Etti 22.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Kasım 2021 Pazartesi 10:24
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