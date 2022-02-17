|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AHMET İŞÖZÜ YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|17 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YAŞAR İŞÖZÜ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5523435702
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|FERDİ, YAŞAR VE MURAT İŞÖZÜ, GÖNÜL BALTA VE NURGÜL YUKA'NIN BABALARI, MEHMET BALTA VE HİKMET YUKA'NIN KAYINBABALARI, AHMET İŞÖZÜ VEFAT ETTİ.
Ahmet İşözü Vefat Etti 17.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
17 Şubat 2022 Perşembe 09:20
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