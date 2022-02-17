Ahmet İşözü Vefat Etti 17.02.2022

Yakınları

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FERDİ, YAŞAR VE MURAT İŞÖZÜ, GÖNÜL BALTA VE NURGÜL YUKA'NIN BABALARI, MEHMET BALTA VE HİKMET YUKA'NIN KAYINBABALARI, AHMET İŞÖZÜ VEFAT ETTİ.