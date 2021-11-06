|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AHMET İŞBAR (YAŞI) : 74
|Vefat Tarihi
|:
|06 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET FATİH İŞBAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5536201103
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA, AZİZ, HASARİ VE ÖMER İŞBAR'IN KARDEŞLERİ, KADİR VE AHMET ÇELİK'İN DAYILERI; RAMAZAN, MEHMET FATİH, YASİN VE ABDULLAH İŞBAR'IN BABALARI AHMET İŞBAR VEFAT ETTİ.
Ahmet İşbir Vefat Etti 06.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
06 Kasım 2021 Cumartesi 10:05
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