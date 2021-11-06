Ahmet İşbir Vefat Etti 06.11.2021

Yakınları

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MUSTAFA, AZİZ, HASARİ VE ÖMER İŞBAR'IN KARDEŞLERİ, KADİR VE AHMET ÇELİK'İN DAYILERI; RAMAZAN, MEHMET FATİH, YASİN VE ABDULLAH İŞBAR'IN BABALARI AHMET İŞBAR VEFAT ETTİ.