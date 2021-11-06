Ahmet Erkan Vefat Etti 06.11.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|AHMET ERKMEN YAŞI : 70
|Vefat Tarihi
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|06 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
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|ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
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|UMUT ERKMEN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5425202570
|Taziye Adresi
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|KAYALIK MAHALLESİ, 2405 SK. NO:1-ADIYAMAN
|Yakınları
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|MUSTAFA, MAHMUT VE MEHMET ERKMEN'İN ABİLERİ; UMUT, İRFAN VE HÜSEYİN ERKMEN'İN BABALARI, BEDEN TERBİYESİNDEN EMEKLİ GÜREŞ ANTRENÖRÜ AHMET ERKMEN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 06.11.2021 10:01