|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|AHMET ÇİÇEK YAŞ : 59
|Vefat Tarihi
|:
|19 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|ORHAN ÇİÇEK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5413710296
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KAHTA KARACAÖREN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MAHMUT VE MUSTAFA ÇİÇEK'İN ABİLERİ, ORHAN VE MEHMET ÇİÇEK'İN BABALARI ÇİMENTO'DAN EMEKLİ HALİT ERDİL'İN BACANAĞI AHMET ÇİÇEK VEFAT ETTİ.
Ahmet Çiçek Vefat Etti 19.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 09:17
69 Okunma