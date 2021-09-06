|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ADNAN TEKİN YAŞ : 35
|Vefat Tarihi
|:
|06 Eylül 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|ÖMER TEKİN
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5445400578
|Taziye Adresi
|:
|NOT: TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN GÖLPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABUZER TEKİN'İN OĞLU, AYDIN VE AYHAN TEKİN'İN KARDEŞLERİ; NUSRET, MEHMET, MUSTAFA VE ÖMER TEKİN'İN YEĞENLERİ ADNAN TEKİN VEFAT ETTİ.
Adnan Tekin Vefat Etti 06.09.2021
adıyaman vefat, adıyaman taziye
adıyamanlılar net
06 Eylül 2021 Pazartesi 21:17
34 Okunma