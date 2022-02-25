|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER YURTSEVER YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|25 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|AKÇALI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 AKÇALI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABUZER YURTSEVER
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5348623601
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE, CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ŞEYHO, HACI YUSUF VE BÜLENT YURTSEVER'İN BABALARI, ABUZER YURTSEVER'İN AMCASI, ABUZER YURTSEVER VEFAT ETTİ.
Abuzer Yurtsever Vefat Etti 25.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
25 Şubat 2022 Cuma 10:54
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