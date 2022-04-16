|Vefat Eden Adı Soyadı
|ABUZER YAPIK [ YAŞ : 76 ]
|Ölüm Tarihi
|13.4.2022
|Taziye Adresi
|TURGUTREİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Defin Yeri
|KÖMÜR CUMHURİYET MAH. MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|SAAT 12:00 KÖMÜR CUMHURİYET MAH. MEZARLIĞI
|Cenaze Yakını
|ŞAH İSMAİL YAPIK (OĞLU)
|İletişi No
|05547948688
|Taziye Yakınları
|KAYALIK MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ ENVER, MALİYE PERSONELİ AZİZ, DR. ORHAN, ŞAH İSMAİL, ÖZNUR VE ÖZLEM YAPIK'IN BABALARI, TEKEL'DEN EMEKLİ MEHMET VE SELMAN YAPIK'IN ABİLERİ, BAYINDIRLIKTAN EMEKLİ KÖMÜRLÜ ABUZER YAPIK VEFAT ETTİ.
Abuzer Yapık Vefat Etti 13.04.2022
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16 Nisan 2022 Cumartesi 11:47
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