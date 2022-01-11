|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER YALGİ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|10 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ENVER YALGİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5424688088
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAH. MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|TECİR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MUSTAFA, YALÇIN, ORHAN VE ENVER YALGİ'NİN BABASI RAMAZAN, HALİL VE MUSTAFA YALGİ'NİN AMCASI ABUZER YALGİ VEFAT ETMİŞTİR.
Abuzer Yalgi Vefat Etti 10.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
11 Ocak 2022 Salı 11:29
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