|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER TATAR YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|18 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN TATAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5522301515
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN, CENAP VE MEHMET TATAR'IN BABALARI, GAFFARİ VE ABUZER TATAR'IN ABİLERİ ABUZER TATAR VEFAT ETTİ.
Abuzer Tatar Vefat Etti 18.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
18 Mart 2022 Cuma 14:37
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