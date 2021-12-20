|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER SEVİL YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|20 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET SAİT SEVİL
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5446246021
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|NALEGEVR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HACI MUHAMMED SEVİL'İN OĞLU; HAMİT, MAHMUT, FEHMİ, BEKİR VE BELEDİYE PERSONELİ HASAN SEVİL'İN BABALARI, ABUZER SEVİL VEFAT ETTİ.
Abuzer Sevil Vefat Etti 20.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:17
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