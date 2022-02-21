|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER KUTLU YAŞ : 79
|Vefat Tarihi
|:
|21 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HACI KUTLU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5052368971
|Taziye Adresi
|:
|T.REİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|SAMSAT KUMLUCA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET, HACI, MUSTAFA VE HABİP KUTLU'NUN BABASI ABUZER KUTLU VEFAT ETMİŞTİR
Abuzer Kutlu Vefat Etti 21.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:48
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