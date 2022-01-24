|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER KÜÇÜKÖZER YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|24 Ocak 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YUSUF KÜÇÜKÖZER
|Yakınlığı
|:
|AMCASIOĞLU
|Telefon
|:
|5346579509
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|FATTİH MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN, ORHAN, UYSAL VE ALİ KÜÇÜKÖZER'İN BABALARI, YUSUF KÜÇÜKÖZER'İN AMCASIOĞLU, ABUZER KÜÇÜKÖZER VEFAT ETTİ.
Abuzer Küçüközer Vefat Etti 24.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
24 Ocak 2022 Pazartesi 12:53
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