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Abuzer Küçük Vefat Etti 05.11.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
06 Kasım 2021 Cumartesi 09:56
108 Okunma
Abuzer Küçük Vefat Etti 05.11.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : ABUZER DURMAZ YAŞI : 83
Vefat Tarihi : 05 Kasım 2021 Cuma
Defin Yeri : DEFİN EDİLMİŞTİR
Defin Zamanı : DEFİN EDİLMİŞTİR
Yakını : ALİ RIZA DURMAZ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5321137773
Taziye Adresi : KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : İSMAİL, ERCAN, HİCRİ, HÜSYİN, ALİ, MİTHAT VE ERKAN DURMAZ'IN BABALARI, HÜSEYİN VE RAHMETLİ YUSUF DURMAZ'IN KARDEŞLERİ, RAHMETLİ HASAN KAYACIK'IN KAYINI ABUZER DURMAZ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Abuzer Küçük Vefat Etti 05.11.2021
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