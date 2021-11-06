|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER DURMAZ YAŞI : 83
|Vefat Tarihi
|:
|05 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR
|Yakını
|:
|ALİ RIZA DURMAZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5321137773
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İSMAİL, ERCAN, HİCRİ, HÜSYİN, ALİ, MİTHAT VE ERKAN DURMAZ'IN BABALARI, HÜSEYİN VE RAHMETLİ YUSUF DURMAZ'IN KARDEŞLERİ, RAHMETLİ HASAN KAYACIK'IN KAYINI ABUZER DURMAZ VEFAT ETTİ.
Abuzer Küçük Vefat Etti 05.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
06 Kasım 2021 Cumartesi 09:56
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