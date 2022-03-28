|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER KARADAĞ YAŞ : 54
|Vefat Tarihi
|:
|28 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|ELMACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 ELMACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|GAFFARİ KARADAĞ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5395267404
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|BATTALHÖYÜK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN İBRAHİM KAYABAŞI'NIN YEĞENİ; MEHMET, MÜSLÜM, ZEYNAL VE ABDULKADİR EROĞLU'NUN TEYZESİOĞULLARI; MUHİTTİN, NURİ, ABDURRAHMAN, AHMET VE ŞAHİN YAŞAR'IN AMCASIOĞLU; MAHMUT, MUHİTTİN, MEHMET VE HACI DOĞAN'IN DAYISI ABUZER KARADAĞ VEFAT ETTİ.
Abuzer Karadağ Vefat Etti 28.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
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28 Mart 2022 Pazartesi 09:38
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