|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ABUZER HAVAN YAŞ : 97
|Vefat Tarihi
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|02 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|EKREM FIRAT
|Yakınlığı
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|TORUNU
|Telefon
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|5444031513
|Taziye Adresi
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|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|HOCA ÖMER CAMİİ ESKİ İMAMI RAHMETLİ MUHYEDDİN HAVAN HOCA'NIN OĞLU; EMİN, NURETTİN VE MAHMUT HAVAN'IN BABALARI; MUSTAFA AKASLAN, MEHMET FIRAT VE FERİT ELDEM'İN KAYINBABALARI; ERDAL AKASLAN VE AV. EKREM FIRAT'IN DEDELERİ BERBER ABUZER HAVAN VEFAT ETTİ.
Abuzer Havan Vefat Etti 02.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
02 Şubat 2022 Çarşamba 09:33
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