|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER HAMURCU YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|22 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULLAH HAMURCU
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5335751365
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ALİ HAMURCU'NUN OĞLU; ZEYNAL, AHMET, ÖMER, ABDULLAH VE SAİT HAMURCU'NUN KARDEŞLERİ, MAHMUT VE AHMET HAMURCU'NUN BABALARI ABUZER HAMURCU VEFAT ETTİ.
Abuzer Hamurcu Vefat Etti 22.01.2022
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
22 Ocak 2022 Cumartesi 20:16
11 Okunma