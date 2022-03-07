|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER GÜRBÜZ YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|07 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULKADİR GÜRBÜZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5413526102
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|BEBEK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDURRAHMAN, ABDULLAH, BAHATTİN VE ABDULKADİR GÜRBÜZ'ÜN BABASI HASARİ GÜRBÜZ'ÜN ABİSİ ABUZER GÜRBÜZ VEFAT ETMİŞTİR.
Abuzer Gürbüz Vefat Etti 07.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 09:25
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