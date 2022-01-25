Abuzer Genç Vefat Etti 25.01.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER GENÇ YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|25 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|MEHMET GENÇ
|Yakınlığı
|:
|AMCASI OĞLU
|Telefon
|:
|5388450494
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|PEVRİKANLI MESUT, MAHMUT, ABDURRAHMAM VE PEVRİKAN MUHTARI MEHMET GENÇ'İN BABALARI, ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ YUSUF GENÇ'İN KAYINBABASI ABUZER GENÇ VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 25.01.2022 11:19