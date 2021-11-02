Abuzer Fırat Vefat Etti 02.11.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ABUZER FIRAT YAŞI : 88
|Vefat Tarihi
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|02 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
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|AKDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|SAAT 10:00 AKDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
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|GÖKHAN ÖZGER
|Yakınlığı
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|YEĞENİ
|Telefon
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|5065633187
|Taziye Adresi
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|AKDERE KÖYÜ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|ADIYAMAN-AKDERE KÖYÜ SAKİNLERİNDEN REMZİ FIRAT'IN BABASI; MUSTAFA, KADİR, KENAN, İBRAHİM, ALİ, HAMDİ, İŞKUR İL MÜD. YARD. MAHMUT VE AK PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VAKKAS FIRAT'IN AMCALARI, AKDERE KÖYÜ MUHTARI ABUZER FIRAT VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 02.11.2021 09:57