|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER DÖNEL YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|15 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ NAMAZI YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET DÖNEL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5442249055
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|HOZRİN (KUŞTEPE) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN GAFFARİ, MEHMET, İDRİS VE MUSTAFA DÖNEL'İN BABALARI ABUZER DÖNEL VEFAT ETTİ.
Abuzer Dönel Vefat Etti 15.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
16 Aralık 2021 Perşembe 09:39
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