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Abuzer Doğan Vefat Etti 01.11.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:57
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Abuzer Doğan Vefat Etti 01.11.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : ABUZER DOĞAN YAŞ : 75
Vefat Tarihi : 01 Kasım 2021 Pazartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : HÜSEYİN DOĞAN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5367973268
Taziye Adresi : KAB CAMİİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : MUSTAFA, HÜSEYİN, İSMAİL VE İBRAHİM DOĞAN'IN BABALARI, FATMA ALAGÖZ'ÜN KARDEŞİ, ESKİ HALCİ ABUZER DOĞAN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Abuzer Doğan Vefat Etti 01.11.2021
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