|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER DOĞAN YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|01 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HÜSEYİN DOĞAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5367973268
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSTAFA, HÜSEYİN, İSMAİL VE İBRAHİM DOĞAN'IN BABALARI, FATMA ALAGÖZ'ÜN KARDEŞİ, ESKİ HALCİ ABUZER DOĞAN VEFAT ETTİ.
Abuzer Doğan Vefat Etti 01.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:57
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