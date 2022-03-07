|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABUZER BAKIR YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|07 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HÜSEYİN BAKIR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5363800396
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAH. KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|İBRAHİM HALİL, HASAN, HÜSEYİN, MEHMET, MAHMUT, AHMET VE MUSTAFA BAKIR'IN BABASI ZEYNAL, İSMET, HACI VE MAHMUT BAKIR'IN ABİSİ HÜSEYİN ÇALIŞ'IN KAYINBİRADERİ TEKELDEN EMEKLİ ABUZER BAKIR VEFAT ETMİŞTİR.
Abuzer Bakır Vefat Etti 07.03.2022
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 09:24
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