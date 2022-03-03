Abdurrahman Yapıcı Vefat Etti 03.03.2022

Yakınları

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MAHMUT, ABUZER, AZİZ VE YUSUF YAPICI'NIN ABİLERİ; HÜSEYİN, ORHAN VE OZAN YAPICI'NIN BABALARI; ALPER YAPICI'NIN DEDESİ, ABDURRAHMAN, YUSUF, ZEYNAL ABİDİN, MEHMET, MAHMUT VE AZİZ YAPICI'NIN AMCALARI, DR. MEHMET KAKIZ VE DR. ALİ TURABİ ALTUN'UN KAYINBABALARI, ABDURRAHMAN YAPICI VEFAT ETTİ.