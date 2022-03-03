|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN YAPICI YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|03 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 12-00 KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HÜSEYİN YAPICI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325721152
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, TUT CADDESİ, CAN APARTMANI-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT, ABUZER, AZİZ VE YUSUF YAPICI'NIN ABİLERİ; HÜSEYİN, ORHAN VE OZAN YAPICI'NIN BABALARI; ALPER YAPICI'NIN DEDESİ, ABDURRAHMAN, YUSUF, ZEYNAL ABİDİN, MEHMET, MAHMUT VE AZİZ YAPICI'NIN AMCALARI, DR. MEHMET KAKIZ VE DR. ALİ TURABİ ALTUN'UN KAYINBABALARI, ABDURRAHMAN YAPICI VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Yapıcı Vefat Etti 03.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
03 Mart 2022 Perşembe 11:30
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