|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN YALÇIN YAŞ : 63
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDULLAH YALÇIN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5322866017
|Taziye Adresi
|:
|KABCAMİ MAHALLESİ, SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KABCAMİ MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN, RAHMETLİ HASAN YALÇIN'IN OĞLU; ABDULLAH, MUSTAFA, MURAT, CENGİZ VE MEHMET YALÇIN'IN ABİLERİ; SİNAN, CİHAN, EYÜP VE HALİL YALÇIN'IN BABALARI ABDURRAHMAN YALÇIN VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Yalçın Vefat Etti 30.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
31 Ocak 2022 Pazartesi 11:58
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