|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN TUTAR YAŞ : 94
|Vefat Tarihi
|:
|21 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|MAHMUT TUTAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5367309789
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN MİLLİ EĞİTİMDEN EMEKLİ MEHMET TUTAR'IN ABİSİ; KADİR, ÖMER, CELAL, MAHMUT VE POLİS MEMURU AHMET TUTAR'IN BABALARI, ABDURRAHMAN TUTAR VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Tutar Vefat Etti 21.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
21 Ekim 2021 Perşembe 10:37
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