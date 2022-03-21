|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN TAŞTAN YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|19 Mart 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|14:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FATİH TAŞTAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5424714449
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|REZİP KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET, EMİN VE BİLAL TAŞTAN'IN ABİLERİ; ORHAN, RAMAZAN, DAVUT, CAHİT VE ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİ FATİH TAŞTAN'IN BABALARI, VALİLİK'TEN EMEKLİ ABDURRAHMAN TAŞTAN VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Taştan Vefat Etti 19.03.2022
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Mart 2022 Pazartesi 09:36
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