|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN SELÇUK YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|05 Ocak 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|ÇOKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ÇOKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|GÜVEN SELÇUK
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5368651361
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT, ŞEYHO, ALİ VE HÜSEYİN SELÇUK'UN AMCALARI, GÜVEN SELÇUK'UN DEDESİ; GAFFARİ, MAHMUT VE MUZAFFER SELÇUK'UN BABALARI ABDURRAHMAN SELÇUK VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Selçuk Vefat Etti 05.01.2022
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
05 Ocak 2022 Çarşamba 11:20
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