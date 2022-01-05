Galeriler Yazarlar
Adıyaman 6
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,960.76
ALTIN
785.84
DOLAR
13.45
STERLİN
18.24
EURO
15.21

Abdurrahman Selçuk Vefat Etti 05.01.2022

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
05 Ocak 2022 Çarşamba 11:20
5 Okunma
Abdurrahman Selçuk Vefat Etti 05.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : ABDURRAHMAN SELÇUK YAŞ : 84
Vefat Tarihi : 05 Ocak 2022 Çarşamba
Defin Yeri : ÇOKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE ÇOKPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : GÜVEN SELÇUK
Yakınlığı : TORUNU
Telefon : 5368651361
Taziye Adresi : KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : MAHMUT, ŞEYHO, ALİ VE HÜSEYİN SELÇUK'UN AMCALARI, GÜVEN SELÇUK'UN DEDESİ; GAFFARİ, MAHMUT VE MUZAFFER SELÇUK'UN BABALARI ABDURRAHMAN SELÇUK VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Selçuk Vefat Etti 05.01.2022
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erol Çil Vefat Etti 05.01.2021
Erol Çil Vefat Etti 05.01.2021
Zeynep Eren Vefat Etti 05.01.2022
Zeynep Eren Vefat Etti 05.01.2022
Mustafa Karakoç Vefat Etti 04.01.2021
Mustafa Karakoç Vefat Etti 04.01.2021
Cuma Kaya Vefat Etti 04.01.2021
Cuma Kaya Vefat Etti 04.01.2021
Elif Aydın Vefat Etti 03.01.2022
Elif Aydın Vefat Etti 03.01.2022
Zübeyde Karaman Vefat Etti 03.01.2021
Zübeyde Karaman Vefat Etti 03.01.2021
Kemal Cebe Vefat Etti 03.01.2022
Kemal Cebe Vefat Etti 03.01.2022
Zeynep Tuncan Vefat Etti 02.01.2022
Zeynep Tuncan Vefat Etti 02.01.2022
Şevket Özkalan Vefat Etti 02.01.2022
Şevket Özkalan Vefat Etti 02.01.2022
Zeliha Yücel Vefat Etti 02.01.2022
Zeliha Yücel Vefat Etti 02.01.2022
Şemsettin Bilgin Vefat Etti 02.01.2022
Şemsettin Bilgin Vefat Etti 02.01.2022
Zeliha Özdemir Vefat Etti 01.01.2022
Zeliha Özdemir Vefat Etti 01.01.2022
Zeynep Çoban Vefat Etti 01.01.2022
Zeynep Çoban Vefat Etti 01.01.2022
Abdurrahman Doğan Vefat Etti 01.01.2022
Abdurrahman Doğan Vefat Etti 01.01.2022
Gülperi Bahar Vefat Etti 31.12.2021
Gülperi Bahar Vefat Etti 31.12.2021
Şeyh Murat Sönmüş Vefat Etti 30.12.2021
Şeyh Murat Sönmüş Vefat Etti 30.12.2021
Seher Daşkın Vefat Etti 29.12.2021
Seher Daşkın Vefat Etti 29.12.2021
Nevzat Çetinkaya Vefat Etti 29.12.2021
Nevzat Çetinkaya Vefat Etti 29.12.2021
Mahmut Dökmener Vefat Etti 29.12.2021
Mahmut Dökmener Vefat Etti 29.12.2021
Zeynep Yıldız Vefat Etti 29.12.2021
Zeynep Yıldız Vefat Etti 29.12.2021
Zeynep Şahin Vefat Etti 29.12.2021
Zeynep Şahin Vefat Etti 29.12.2021
Sevim Özer Vefat Etti 28.12.2021
Sevim Özer Vefat Etti 28.12.2021
Mustafa Kemal Sucu Vefat Etti 27.12.2021
Mustafa Kemal Sucu Vefat Etti 27.12.2021
Mahmut Uğur Vefat Etti 27.12.2021
Mahmut Uğur Vefat Etti 27.12.2021
Ramazan Tosun Vefat Etti 27.12.2021
Ramazan Tosun Vefat Etti 27.12.2021
Mehmet Şamci Vefat Etti 27.12.2021
Mehmet Şamci Vefat Etti 27.12.2021
Zeliha Çelebi Vefat Etti 26.12.2021
Zeliha Çelebi Vefat Etti 26.12.2021
Mustafa Albayrak Vefat Etti 26.12.2021
Mustafa Albayrak Vefat Etti 26.12.2021
Nurullah Karataş Vefat Etti 25.12.2021
Nurullah Karataş Vefat Etti 25.12.2021
Hanife İdacı Vefat Etti 25.12.2021
Hanife İdacı Vefat Etti 25.12.2021

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim