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Abdurrahman Keleş Vefat Etti 07.02.2022

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
07 Şubat 2022 Pazartesi 14:15
93 Okunma
Abdurrahman Keleş Vefat Etti 07.02.2022
Vefat Eden Adı Soyadı ABDURRAHMEN KELEŞ [ YAŞ : 70 ]
Ölüm Tarihi 7.2.2022
Taziye Adresi KARAPINAR MAH.MERİNOS TAZİYE EVİ
Defin Yeri BELEDİYE MEZARLIĞI
Cenaze Namazı ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Cenaze Yakını FİKRET(OĞLU)
İletişi No 05333594902
Taziye Yakınları
AĞİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HACI KELEŞ'İN ABİSİ; FERHAT, DR MEHMET VE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRÜ FİKRET KELEŞ'İN BABALARI, ABDURRAHMAN KELEŞ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Keleş Vefat Etti 07.02.2022
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