|Vefat Eden Adı Soyadı
|ABDURRAHMEN KELEŞ [ YAŞ : 70 ]
|Ölüm Tarihi
|7.2.2022
|Taziye Adresi
|KARAPINAR MAH.MERİNOS TAZİYE EVİ
|Defin Yeri
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Cenaze Namazı
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Cenaze Yakını
|FİKRET(OĞLU)
|İletişi No
|05333594902
|Taziye Yakınları
|AĞİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HACI KELEŞ'İN ABİSİ; FERHAT, DR MEHMET VE GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRÜ FİKRET KELEŞ'İN BABALARI, ABDURRAHMAN KELEŞ VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Keleş Vefat Etti 07.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
07 Şubat 2022 Pazartesi 14:15
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