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Abdurrahman İşeri Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

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13 Eylül 2022 Salı 12:35
4 Okunma
Abdurrahman İşeri Vefat Etti

Yaş : 78

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : MURAT

Yakınlığı : DAMADI

Telefon : 5066910718

Taziye Adresi : BARBORS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : ULUCAMİ ESKİ FARAS'I RAHMETLİ MAHMUT İŞERİ'NİN OĞLU; HÜSEYİN, MAHMUT VE HALUK İŞERİ'NİN BABALARI; MURAT BİLİR, NESİMİ SAĞLAM, ABDURRAHMAN TAT, EYÜP HARPUTLUOĞLU VE MEHMET DÖNMEZ'İN KAYINBABALARI, HASAN BASRİ DEMİR VE DR. İBRAHİM BİNİCİER'İN DAYILARI, RAHMETLİ MUSTAFA SUCU'NUN ENİŞTESİ, ABDURRAHMAN İŞERİ VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman İşeri Vefat Etti
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