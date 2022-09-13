Abdurrahman İşeri Vefat Etti

Yaş : 78
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : MURAT
Yakınlığı : DAMADI
Telefon : 5066910718
Taziye Adresi : BARBORS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ULUCAMİ ESKİ FARAS'I RAHMETLİ MAHMUT İŞERİ'NİN OĞLU; HÜSEYİN, MAHMUT VE HALUK İŞERİ'NİN BABALARI; MURAT BİLİR, NESİMİ SAĞLAM, ABDURRAHMAN TAT, EYÜP HARPUTLUOĞLU VE MEHMET DÖNMEZ'İN KAYINBABALARI, HASAN BASRİ DEMİR VE DR. İBRAHİM BİNİCİER'İN DAYILARI, RAHMETLİ MUSTAFA SUCU'NUN ENİŞTESİ, ABDURRAHMAN İŞERİ VEFAT ETTİ.