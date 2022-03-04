|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN GÜVEN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|04 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET GÜVEN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5352116158
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|PEVRİKAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN H. ABUZER GÜVEN'İN KARDEŞİ; MEHMET, FATİH, ABDULLAH, MUSTAFA, RIDVAN VE FARUK GÜVEN'İN BABALARI, HALİT KISA VE SAİT ŞAHİN'İN KAYINBABALARI, KÖY HİZMETLERİNDEN EMEKLİ ABDURRAHMAN GÜVEN VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Güven Vefat Etti 04.03.2022
ADIYAMAN HABERLERİ
adıyamanlılar net
04 Mart 2022 Cuma 09:24
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