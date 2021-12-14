|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN ELMACI YAŞ : 41
|Vefat Tarihi
|:
|14 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 10.00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NURETTİN ELMACI
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5376886268
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF ELMACI'NIN OĞLU, NAZİF VE BELEDİYE PERSONELİ NURETTİN ELMACI'NIN KARDEŞLERİ; MUSTAFA, MEHMET, MAHMUT VE ABDURRAHMAN ELMACI'NIN DAYISIOĞULLARI, GERGERLİ MEHMET ASLAN'IN DAMADI ABDURRAHMAN ELMACI VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Elmacı Vefat Etti 14.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
14 Aralık 2021 Salı 09:29
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