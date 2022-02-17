|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN DOĞAN YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|17 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|İSHAK DOĞAN
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5538714070
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KÜÇÜK BOYALI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MAHMUT VE FEYZULLAH DOĞAN'IN BABALARI; HALİT, MEHMET, HANİFİ VE YUSUF DOĞAN'IN AMCALARI ABDURRAHMAN DOĞAN VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Doğan Vefat Etti 17.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
17 Şubat 2022 Perşembe 15:11
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