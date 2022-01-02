|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN DOĞAN YAŞ : 63
|Vefat Tarihi
|:
|01 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
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|BAĞDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE BAĞDERE KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MUSTAFA DOĞAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5356548239
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF, FAİK, BEKİR VE MEHMET DOĞAN, YUSUF, MEHMET VE MUSTAFA EKİCİ'NİN AMCASIOĞULLARI; RAMAZAN, EMRAH VE MEHMET DOĞAN'IN BABALARI, ABUZER VE MAHMUT BOZKURT'UN YEĞENLERİ, BİLAL BOZKURT'UN KAYINBABASI ABDURRAHMAN DOĞAN VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Doğan Vefat Etti 01.01.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
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02 Ocak 2022 Pazar 19:49
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