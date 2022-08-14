Abdurrahman Demir Vefat Etti 14.08.2022

Yaş : 66
Defin Yeri : ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : TUNCAY
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5303886442
Taziye Adresi : MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : ZEY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN TUNCA VE TUNA DEMİR'İN BABALARI; HACI MEHMET, HASAN, MAHMUT VE MUSTAFA DEMİR'İN KARDEŞLERİ, CELAL ATMACA'NIN ENİŞTESİ; MAHMUT, İBRAHİM, ABDURRAHMAN, MUSTAFA VE ESKİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET ALAGÖZ'ÜN HALASIOĞLU, BAYRAM KARAKUŞ'UN DAYISIOĞLU ABDURRAHMAN DEMİR VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 14.08.2022 19:06