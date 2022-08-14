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Abdurrahman Demir Vefat Etti 14.08.2022

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14 Ağustos 2022 Pazar 17:26
44 Okunma
Abdurrahman Demir Vefat Etti 14.08.2022

Yaş : 66

Defin Yeri : ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI

Yakını : TUNCAY

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5303886442

Taziye Adresi :  MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : ZEY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN TUNCA VE TUNA DEMİR'İN BABALARI; HACI MEHMET, HASAN, MAHMUT VE MUSTAFA DEMİR'İN KARDEŞLERİ, CELAL ATMACA'NIN ENİŞTESİ; MAHMUT, İBRAHİM, ABDURRAHMAN, MUSTAFA VE ESKİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET ALAGÖZ'ÜN HALASIOĞLU, BAYRAM KARAKUŞ'UN DAYISIOĞLU ABDURRAHMAN DEMİR VEFAT ETTİ.

Son Güncelleme: 14.08.2022 19:06
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Demir Vefat Etti 14.08.2022
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