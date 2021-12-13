|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN ALTUN YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|13 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HARUN KILAVUZ
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5467204193
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BÜYÜK BOYALI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAMAZAN, MAHMUT, BEKİR, ARİF VE RAHMETLİ ABDULLAH ALTUN'UN ABİLERİ; MURAT, SEYFETTİN VE DR. YAŞAR ALTUN'UN BABALARI, BELEDİYEDEN EMEKLİ ABDURRAHMAN ALTUN VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Altun Vefat Etti 13.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:14
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