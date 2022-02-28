|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ABDURRAHMAN ALMAZ YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|28 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ÖMER ALMAZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5442992791
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BALABAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ÖMER, HACI, ŞAHABETTİN, MEHMET VE MUSTAFA ALMAZ'IN BABALARI; HASAN, ALİ, MEHMET VE AYHAN ALMAZ'IN AMCASI İBRAHİM DOĞAN, ŞEYH MEHMET SELÇUK VE MAHMUT CANLI'NIN KAYINBABALARI ABDURRAHMAN ALMAZ VEFAT ETTİ.
Abdurrahman Almaz Vefat Etti 28.02.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:18
7 Okunma